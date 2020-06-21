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    Суспільство

    У Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для українських військових

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    На базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових, - консул - У Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для українських військових
    На базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових, - консул

    Центр відкрили в чорногорському містечку Сутоморі на узбережжі Адріатичного моря

    У Чорногорії відкрився центр, де зможуть проходити реабілітацію українські військові. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов.

    Зазначається, що Центр відкрили в чорногорському містечку Сутоморі на узбережжі Адріатичного моря.

    «Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої ми крок за кроком йдемо за допомогою нашої діаспори», - заявив Шматов.

    Нагадаємо, що Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України за наявності негативного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого в акредитованих лабораторіях, якому не більше 48 годин.

    Також 15 червня у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      36560
    • Хворіють
      19049
    • Одужали
      16509
    • Померли
      1002

    У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

    Чорногорія військові Facebook коронавірус
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