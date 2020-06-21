У Нідерландах виявили понад 49,5 тисячі випадків коронавірусу



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Загалом у Нідерландах одужали 16 509 осіб

За минулу добу виявлено 98 нових хворих

У Нідерландах станом на середину дня 21 червня зареєстровано 49 593 хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

«За останню добу одна людина померла, виявлено 98 нових хворих, госпіталізовано 3 людини. Загалом (у країні) 49 593 хворих, 6 090 осіб померло», – зазначають у RIVM.

У Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов’язані носити маски і дотримуватися дистанції. У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.

До слова, у Польщі від коронавірусу вилікувалися понад 16 тисяч людей.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841).

Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9).

Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

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