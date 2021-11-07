Вчені назвали несподіваний засіб, який може допомогти у боротьбі з коронавірусом

Отрута скорпіонів містить «дивовижний коктейль» з біологічно активних пептидів, частина з яких має сильну противірусну дію

Вчені з Абердинського університету в Шотландії та Університету Суецького каналу в Єгипті провели дослідження і з'ясували, що отрута скорпіона може бути корисною для боротьби з новими штамами коронавірусу. Про це повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті одного із навчальних закладів.

За словами фахівців, отрута скорпіонів містить «дивовижний коктейль» з біологічно активних пептидів, частина з яких має сильну противірусну дію.

«Ми вже переконалися, що вони містять надзвичайно сильні біологічно активні пептиди, і вважаємо, що на нас чекає ще багато нових відкриттів», – розповів один із авторів дослідження доктор Ваель Хусейн.

Вчені припускають, що вони можуть стати основою нових препаратів проти Covid-19.

Раніше вчені з Оксфордського університету виявили ген, який може практично вдвічі збільшити ризик важкого перебігу коронавірусу.

Фахівці провели загальногеномний аналіз (GWAS), який виявив хромосомну територію 3p21.31. Вона пов'язана із двократним збільшенням ризику відмови дихальних шляхів при Covid-19.

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.

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