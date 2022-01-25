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    Думки вголос

    Єдиний наказ, який не виконають добровольці

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Бійці української армії постійно напоготові - Єдиний наказ, який не виконають добровольці
    Бійці української армії постійно напоготові
    фото: zsu.gov.ua

    Воювати за Українську Самостійну Соборну Державу будемо до останнього подиху!

    Не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що у мене як Командувача Української добровольчої армії, у випадку широкомасштабного наступу імперських збройних сил (або інших загрозливих для України дій Ерефії), дуже предметні та реалістичні завдання:

    • розгорнути енну кількість бойових батальйонів; медбат «Госпітальєри»; навчальні центри; служби забезпечення;
    • зберегти нашу командну вертикаль і загальні принципи, завдяки яким добровольчі підрозділи завжди були боєздатними (скромність прикрашає…);
    • допомогти офіцерам-патріотам з українських спецслужб у «зачистці» тилу від зрадників та колаборантів…

    У цьому контексті: командний склад, зони розгортання, логістика, взаємодія частин та підрозділів – вже визначені та доведені…

    Ще раз підкреслю: всі дії УДА були, є і будуть цілком підпорядковані Національним інтересам України та Командуванню Збройних Сил України.

    Наголошую – я цілком довіряю, особисто, Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Залужному та його команді!

    Єдиний наказ, який українські добровольці не виконають, щоб там не було, – це наказ про капітуляцію.

    P.S. Знаю, що багато бійців і командирів, реально оцінюючи загрози, що йдуть від можливої повномасштабної війни з імперською РФ, мають бажання евакуйовувати своїх рідних та близьких…

    Єдине, що я можу сказати – моя сім’я не потребує евакуації. Таке рішення прийняли на родинній нараді… Нам немає куди відступати зі своєї землі.

    Мости спалені!

    Воювати за Українську Самостійну Соборну Державу будемо до останнього подиху!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: ЗСУ війна наказ добровольці
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    Єдиний наказ, який не виконають добровольці