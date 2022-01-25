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    Оновлення Windows 11 «зламало» налаштування користувачів

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    Оновлення Windows 11 «зламало» налаштування користувачів
    фото: Microsoft

    Microsoft знову змусила користувачів використовувати браузер Edge у Windows 11

    Останнє оновлення Windows 11 «зламало» налаштування користувача - користувачі поскаржилися на те, що їх знову змусили користуватися браузером Microsoft Edge. Повідомлення про це з'явилися на Reddit.

    Зазначається, що в установках браузером за замовчуванням стала розробка Microsoft, незважаючи на те, що користувачі раніше налаштували іншу програму на цю функцію. Також у браузері було змінено головну сторінку — на пошуковик Bing.

    Конкуренти протягом 2021 року заявляли про бажання Microsoft переконати користувачів Windows відмовитися від їхніх браузерів та перейти на Edge. Наприклад, при відвідуванні сторінки завантаження Google Chrome користувачі отримували сповіщення про перевагу Edge над розробкою Google.

    У грудні 2021 стало відомо, що Microsoft поверне в Windows 11 можливість спрощеного вибору браузера за замовчуванням. Це сталося після критики дій компанії з боку конкурентів, таких як Opera, Mozila та Vivaldi.

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    Теги: Google Microsoft смартфон Windows Chrome
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    Оновлення Windows 11 «зламало» налаштування користувачів