Вчені розробили унікальний метод терапії паралічу

Дослідники сподіваються, що розроблена ними терапія в майбутньому використовуватиметься не лише для терапії паралічу

Дослідники із США розробили новий метод терапії паралічу та травм спинного мозку

Дослідники із США розробили новий метод терапії паралічу та травм спинного мозку за допомогою створеного ними препарату на основі пептидних супрамолекулярних полімерів. Присвячену унікальній терапії паралічу статтю вчених опублікував журнал Science.

У своєму експерименті фахівці з Північно-Західного університету запроваджували піддослідним мишам білковий скаффолд у рідкому стані. Відразу після введення препарат перетворювався на гель з нановолокон, що копіюють позаклітинний матрикс спинного мозку – як його структуру, так і сигнали рецепторів.

«Ключова інновація нашого дослідження, яка раніше ніколи не застосовувалася, – здатність контролювати рух понад 100 тисяч молекул у нановолокнах», – зазначив керівник дослідження, професор Північно-Західного університету Семюель Штупп. Це, за словами дослідників, дозволяє молекулам краще поєднуватися з рецепторами.

Після того, як їм вдається це зробити, молекули відправляють два сигнали. Один із них запускає процес регенерації аксонів – відростків нейронів, якими йдуть нервові імпульси. Другий сприяє проліферації інших типів клітин, сприяючи, зокрема, відновленню кровоносних судин, що живлять нейрони, а також утворенню мієліну – оболонки нервових волокон. Як результат, за допомогою терапії вченим вдалося вилікувати тяжкий параліч нижніх кінцівок за чотири тижні.

«Наші синтетичні сигнальні молекули – це короткі, модифіковані пептиди, які здатні виживати тижнями для того, щоб стимулювати біоактивність», – розповідає перший автор дослідження Заїда Альварес.

Дослідники сподіваються, що розроблена ними терапія в майбутньому використовуватиметься не лише для терапії паралічу, а й для нейродегенеративних захворювань.

Нагадаємо, у 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт, наразі дівчинка перебуває у лікарні, у дитини паралізувало ногу.

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