Німеччина посилює вимоги до в’їзду в країну

Нові правила діятимуть не тільки для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн

З 1 серпня при перетині кордону Німеччини подорожувальники будуть зобов’язані надати негативний тест на коронавірус, чи свідоцтво про отримання двох доз вакцини проти Covid-19 чи документ, що засвідчує нещодавнє одужання від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Раніше такі правила діяли тільки для пасажирів авіакомпаній, проте з огляду на поширення коронавірусу в Європі та небезпеку штаму «Дельта» ці вимоги тепер стосуються осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом.

Крім того, нові правила діятимуть не тільки для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн.

«При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак», — додається у матеріалі.

Також Німеччина змінює класифікацію зон ризику захворюваності на Covid-19: замість трьох залишається тільки дві категорії (зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику). Водночас згідно з новими карантинними обмеженнями особи, що прибувають до Німеччини зобов’язані зареєструватися на урядовому порталі.

У виданні пояснили, що при в’їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов’язковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на Covid-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Також невакциновані особи, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п’яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус. Водночас для дітей віком до 12 років карантин триває п’ять днів. На подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на Covid-19, ця вимога не поширюється.