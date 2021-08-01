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    Німеччина посилює вимоги до в’їзду в країну

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    У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду для невакцинованих осіб - Німеччина посилює вимоги до в’їзду в країну
    У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду для невакцинованих осіб
    Фото: Pixabay

    Нові правила діятимуть не тільки для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн

    З 1 серпня при перетині кордону Німеччини подорожувальники будуть зобов’язані надати негативний тест на коронавірус, чи свідоцтво про отримання двох доз вакцини проти Covid-19 чи документ, що засвідчує нещодавнє одужання від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

    Раніше такі правила діяли тільки для пасажирів авіакомпаній, проте з огляду на поширення коронавірусу в Європі та небезпеку штаму «Дельта» ці вимоги тепер стосуються осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом.

    Крім того, нові правила діятимуть не тільки для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн.

    «При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак», — додається у матеріалі.

    Також Німеччина змінює класифікацію зон ризику захворюваності на Covid-19: замість трьох залишається тільки дві категорії (зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику). Водночас згідно з новими карантинними обмеженнями особи, що прибувають до Німеччини зобов’язані зареєструватися на урядовому порталі.

    У виданні пояснили, що при в’їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов’язковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на Covid-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

    Також невакциновані особи, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п’яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус. Водночас для дітей віком до 12 років карантин триває п’ять днів. На подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на Covid-19, ця вимога не поширюється.

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    Теги: Німеччина літак документи хвороби карантин авіарейс ВООЗ коронавірус
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    Німеччина посилює вимоги до в’їзду в країну