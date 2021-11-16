Як пандемія вплинула на онкоситуацію в Україні: несподівані дані лікарів

«Пандемія спричинила не тільки негативні зміни»

Від початку пандемії коронавірусу в Україні вітчизняним онкологам та онкохворим пацієнтам довелося стикнутися із значною кількістю додаткових складнощів під час лікування онкологічних захворювань. Про це розповів заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина.

Зокрема, на початку пандемії медикам відчутно бракувало достовірних даних щодо впливу Covid-19 на онкологічні захворювання. Пізніше, як повідомляє медик, виникли труднощі через карантин – пацієнтам та лікарям було важко діставатися до медичного закладу через перебої в роботі транспорту, тому деякі пацієнти пропускали контрольні та профілактичні огляди. Були ускладнення і з постачанням ліків та матеріалів для забезпечення нормального функціонування інституту.

«Але пандемія спричинила не тільки негативні зміни. Люди почали частіше проходити комп'ютерну томографію легень, і через такий онкологічний скринінг різко зросла кількість випадків виявлення раку легень (як у світі, так і в Україні)», – підкреслив Олександр Яцина. Він додав, що через це на сьогодні у Національному інституті раку забиті коридори, а відділення настільки заповнене, що черги з так званого листа очікування інколи доводиться чекати до місяця (це стосується і діагностики, і лікування).

«Звичайно, ми надаємо невідкладну допомогу, якщо пацієнта треба оперувати сьогодні-завтра. І це розповсюджена практика, тому що в країнах Європи зали очікувань зайняті на три місяці наперед», – додає лікар.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли ефективний спосіб лікування раку паразитом.

Також нагадаємо, що за даними Рахункової парати, протягом 2018 – І кварталу 2021 років понад 81 тис. пацієнтів Національного інституту раку не отримали в повному обсязі передбаченої державою безоплатної допомоги в стаціонарі.

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