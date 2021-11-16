Вчені розробили експрес-тест на антитіла до нових штамів коронавірусу

Новий експрес-тест може оцінити кількість антитіл на коронавірус за зразком крові з пальця

Результат можна отримати по одній краплі крові з пальця лише за 10 хвилин

Біохіміки розробили нову тестову систему, яка дозволяє оцінити рівень антитіл у крові до всіх нових штамів SARS-CoV-2. Результат можна отримати по одній краплі крові з пальця лише за 10 хвилин. Опис розробки опубліковано на medRxiv.

Дослідники вказують, що їхній тест підходить для використання в польових умовах, він також дозволяє оцінювати рівень антитіл у популяціях, що отримали щеплення.

Зазвичай для виявлення антитіл до Covid-19 та інших вірусів лікарі беруть зразок венозної крові, аналіз, як правило, робиться не швидко.

Біохіміки зі США та Сінгапуру під керівництвом професора Національного університету Сінгапуру Пітера Прейзера розробили новий експрес-тест, який може оцінити кількість антитіл за зразком крові з пальця.

Тест є паперовою смужкою, спочатку її просочують розчином з уривками білків вірусу. Потім наносять на неї зразки крові і барвник, що світиться, до складу якого входять молекули білка ACE2 – коронавірус використовує його для проникнення в клітини.

Якщо пацієнт має антитіла до різних штамів коронавірусу, вони не дадуть білку ACE2 з'єднуватися з фрагментами збудника захворювання. У такому разі на папері буде дуже мало «підфарбованих» частинок.

Нагадаємо, у людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби.

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