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    Вчені розробили експрес-тест на антитіла до нових штамів коронавірусу

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    Новий експрес-тест може оцінити кількість антитіл на коронавірус за зразком крові з пальця - Вчені розробили експрес-тест на антитіла до нових штамів коронавірусу
    Новий експрес-тест може оцінити кількість антитіл на коронавірус за зразком крові з пальця
    фото з відкритих джерел

    Результат можна отримати по одній краплі крові з пальця лише за 10 хвилин

    Біохіміки розробили нову тестову систему, яка дозволяє оцінити рівень антитіл у крові до всіх нових штамів SARS-CoV-2. Результат можна отримати по одній краплі крові з пальця лише за 10 хвилин. Опис розробки опубліковано на medRxiv.

    Дослідники вказують, що їхній тест підходить для використання в польових умовах, він також дозволяє оцінювати рівень антитіл у популяціях, що отримали щеплення.

    Зазвичай для виявлення антитіл до Covid-19 та інших вірусів лікарі беруть зразок венозної крові, аналіз, як правило, робиться не швидко.

    Біохіміки зі США та Сінгапуру під керівництвом професора Національного університету Сінгапуру Пітера Прейзера розробили новий експрес-тест, який може оцінити кількість антитіл за зразком крові з пальця.

    Тест є паперовою смужкою, спочатку її просочують розчином з уривками білків вірусу. Потім наносять на неї зразки крові і барвник, що світиться, до складу якого входять молекули білка ACE2 – коронавірус використовує його для проникнення в клітини.

    Якщо пацієнт має антитіла до різних штамів коронавірусу, вони не дадуть білку ACE2 з'єднуватися з фрагментами збудника захворювання. У такому разі на папері буде дуже мало «підфарбованих» частинок.

    Нагадаємо, у людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби.

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    Теги: США хвороби щеплення коронавірус
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    Вчені розробили експрес-тест на антитіла до нових штамів коронавірусу