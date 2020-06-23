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    Здоров'я

    Вчені з’ясували, що коронавірус може виживати у водоймах майже місяць

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    Covid-19 може 25 днів виживати в річках&nbsp; - Вчені з’ясували, що коронавірус може виживати у водоймах майже місяць
    Covid-19 може 25 днів виживати в річках 

    Науковці припускають, що Covid-19 може жити і в морській воді

    Коронавірус Covid-19 здатний 25 днів виживати в річковій воді, якщо її температура не буде занадто високою. Про це йдеться в результатах досліджень польських і британських учених, опублікованих на порталі medRxiv.

    Науковці перевірили виживання вірусу в водоймах, куди потрапляють стічні води. Згідно з їхніми підрахунками, в особливо забруднених водоймах може міститися до 100 копій вірусу в 100 мл води.

    «Ми дійшли висновку, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів», – йдеться в дослідженні.

    Вчені зазначили, що таке можливо, якщо температура води може бути досить низькою. Водночас вони припускають, що Covid-19 може жити і в морській воді.

    Дослідники також назвали країни, які найбільш схильні до ризику зараження через стічні води – це Іспанія, Великобританія та Марокко.

    Нагадаємо, американські вчені з’ясували, що власники першої групи крові найменш схильні до зараження коронавірусом

    здоров'я наука коронавірус
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