Вчені з’ясували, що коронавірус може виживати у водоймах майже місяць



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Covid-19 може 25 днів виживати в річках

Науковці припускають, що Covid-19 може жити і в морській воді

Коронавірус Covid-19 здатний 25 днів виживати в річковій воді, якщо її температура не буде занадто високою. Про це йдеться в результатах досліджень польських і британських учених, опублікованих на порталі medRxiv.

Науковці перевірили виживання вірусу в водоймах, куди потрапляють стічні води. Згідно з їхніми підрахунками, в особливо забруднених водоймах може міститися до 100 копій вірусу в 100 мл води.

«Ми дійшли висновку, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів», – йдеться в дослідженні.

Вчені зазначили, що таке можливо, якщо температура води може бути досить низькою. Водночас вони припускають, що Covid-19 може жити і в морській воді.

Дослідники також назвали країни, які найбільш схильні до ризику зараження через стічні води – це Іспанія, Великобританія та Марокко.

Нагадаємо, американські вчені з’ясували, що власники першої групи крові найменш схильні до зараження коронавірусом