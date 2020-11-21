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    Здоров'я

    Вибуху не було: у військовому госпіталі під Львовом розповіли про поломку системи постачання кисню

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    <p>Госпіталь продовжує роботу в штатному режимі</p> - Вибуху не було: у військовому госпіталі під Львовом розповіли про поломку системи постачання кисню

    Госпіталь продовжує роботу в штатному режимі

    Причиною поломки системи стала тріснута пластина, її оперативно усунули

    Про це повідомили у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи.

    «О 22 год. 05 хв. 20.11.2020 вийшла з ладу системи кисневого постачання в КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи». Вибуху Не Було Причиною поломки стала тріснута пластина» – зазначено в повідомленні госпіталю.

    У медичному закладі додали, що на місці події працювало 16 бригад екстреної медичної допомоги, забезпечених киснем та апаратами ШВЛ. Проводилась евакуація кисневозалежних пацієнтів в обласні та міські заклади охорони здоров’я Львова, серед них 11 перебували на штучній вентиляції легень. На місці події працював штаб з надзвичайних ситуацій, до складу якого увійшли керівництво облдержадміністрації, департаменту охорони здоров’я ЛОДА, госпіталю, обласного центру екстреної медичної допомоги тощо.

    Нагадаємо, вчора ввечері вийшла з ладу система постачання кисню в госпіталі, де перебувають хворі на коронавірусну інфекцію. Проте вже о пів на першу ночі 21 листопада подача кисню в заклад відновили, евакуацію пацієнтів було припинено. Всього з госпіталю евакуйований 21 пацієнт, серед яких 3 на ШВЛ. Потерпілих осіб серед пацієнтів і персоналу немає. На ранок 21 листопада в госпіталі перебувають 164 пацієнти, з них у реанімації – 13. Евакуйовано 21 пацієнта.

    Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці, повідомляючи про нештатну ситуацію в госпіталі, написав, що за попередніми даними, у госпіталі стався вибух під час заправки кисневого балона.

    Теги: вибух Львівщина мер госпіталь евакуація
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