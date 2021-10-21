Відкриття українських вчених значно просуне лікування та діагностику раку грудей

Метастазування є чи не найнебезпечнішим аспектом у перебігу онкозахворюваннь

Вітчизняні дослідники з Інституту молекулярної біології та генетики суттєво просунулися у вивченні групи протеїнів, що залучені до процесу формування метастазів в організмі онкохворих. Про це повідомляється на Facebook-сторінці установи.

Повідомляється, що дослідження відкривають шлях до розробки нових підходів до терапії та ранньої діагностики злоякісних пухлин, ще до того, як ті почнуть метастазувати.

Слід зазначити, що метастази – специфічні ракові клітини, що завдяки своїй будові здатні переміщуватися від уражених раковими пухлинами тканин та органів до здорових, «заражаючи» їх.

Цей аспект у перебігу онкозахворювання є чи не найнебезпечнішим для пацієнта і за відсутності своєчасної та високоточної діагностики може бути фатальним.

Дослідження українських вчених спрямоване на вивчення протеїнів родини TKS та верпролінів, які беруть участь в утворенні в організмі хворої на рак людини метастазів та є обов’язковими їх компонентами.

У перспективі дослідження дозволить точніше прогнозувати виникнення метастазів на ранніх стадіях онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози.

До того ж, вже сьогодні розглядаються можливості розробки високоспецифічних ліків, що атакуватимуть ці протеінові сполуки, перешкоджаючи утворенню метастазів. Роботу дослідників підтримав Національний фонд досліджень України.

Сьогодні, 20 жовтня, у світі відзначили Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

Нагадаємо, раніше українські вчені знайшли спосіб запобігти гострому ураженню легень внаслідок Covid-19.

Читайте також: