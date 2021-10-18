Українські вчені знайшли спосіб запобігти гострому ураженню легень внаслідок Covid-19

Вченим вдалося винайти сполуку, що здатна протистояти розвитку запалення легень під час перебігу коронавірусної хвороби

Винайдені сполуки допоможуть створити препарати, що протистоятимуть розвитку запалення легень у хворих на коронавірус

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) разом із колегами з Інституту фізиології імені О.О. Богомольця НАН України віднайшли речовини, які здатні запобігти гострому запаленню легень, що виникає у деяких хворих на коронавірус. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ІМБГ.

Метою, яку ставили перед собою вчені на початку досліджень, був підбір речовин, які, впливаючи на відповідний фермент клітин крові – гранулоцитів (нейтрофілів), блокуватимуть розвиток запального процесу.

Згаданий фермент називається протеїнкіназа С бета та є ключовим для «діяльності» нейтрофільних позаклітинних пасток.

Коли до організму людини потрапляє інфекція – віруси чи бактерії – гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. З цих ДНК загиблих клітин утворюються сітки, що здатні затримувати віруси та бактерії від потрапляння всередину клітин.

Проте, під дією вірусу SARS-CoV-2 нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали би захистити організм, утворюється настільки багато, що вони призводять, навпаки, до його саморуйнування.

Науковцям вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток.

Наразі вчені з відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця проводять їх тестування.

На думку команди науковців, ці дослідження мають великі перспективи в попередженні розвитку гострого запалення легень у пацієнтів з Covid-19.

Дослідження ще тривають, але попередні їх результати дають підстави вважати, що підібрані сполуки є перспективними для створення в подальшому медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку коронавірусної хвороби.

Раніше повідомлялося, що на залізничних вокзалах України з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус.

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