Відомий лікар Комаровський поставив діагноз Путіну

Медик запевнив, що російський диктатор хворий, але не смертельно

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий, але його діагноз – не смертельний. Імовірно, Путін страждає від наслідків коронавірусу. Таку заяву медик зробив в інтерв'ю на YouTube-каналі «Гончарова».

«Важко поставити діагноз. Але описати перспективи можна. Тобто чи треба вам сподіватися на швидку кончину? Це лікар у більшості випадків сказати може. Не сподівайтеся, на жаль. Він дуже нездоровий, але недуги, яка завтра зведе в могилу, у нього немає. А хвороба, яка сильно порушила його розумові функції, у нього є. Ми можемо тільки гадати. Я припускаю, що у нього посткоронавірусна енцефалопатія», – заявив медик.

Енцефалопатія – це дифузне порушення функції головного мозку, спричинене патологічними метаболічними процесами в нервових клітинах. Вона може розвиватися при багатьох захворюваннях і бути первинною чи вторинною.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.