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    Відомий інфекціоніст пояснив, чому в Україні не вакцинують дітей китайською вакциною Coronavac

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    Китайська вакцина є досить популярною серед українців - Відомий інфекціоніст пояснив, чому в Україні не вакцинують дітей китайською вакциною Coronavac
    Китайська вакцина є досить популярною серед українців
    фото з відкритих джерел

    У Китаї вакцину Coronavac застосовують для дітей від трьох років

    Китайська вакцина проти коронавірусу Coronavac не застосовується для щеплення неповнолітніх в Україні, тому що у чинній інструкції до цього препарату відсутні покази для щеплення дітей віком до 18 років. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

    «Вакцина, яка використовується в Україні, повинна мати в інструкції дозвіл на використання у дітей, наприклад, з 12 років, з п’яти або з трьох років. Для того, щоб в інструкції прописати цей дозвіл, виробник або представник виробника вакцини мають подати заявку в Україні на реєстрацію препарату», – пояснив медик.

    Федір Лапій пояснив, що структури Міністерства охорони здоров’я України можуть розглянути можливість включення препарату Coronavac до переліку таких, що використовуються для щеплення неповнолітніх тільки після того, як вакцина матиме в інструкції дозвіл на використання у дітей.

    «В інших країнах працюють інші процедури. В Україні ж є верховенство інструкції. Міністерство лише розглядає подані документи. Експерти в державному експертному центрі, які оцінюють повноту цих даних, якість цих даних, і саме вони, а не НТГІ, дають рекомендації щодо цього МОЗу», – підсумував лікар.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.

    В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

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    Теги: лікар щеплення вакцинація Федір Лапій
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    Відомий інфекціоніст пояснив, чому в Україні не вакцинують дітей китайською вакциною Coronavac