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    Здоров'я

    В українській армії за добу зафіксували 213 випадків коронавірусу

    • Розсилка
    На ізоляції перебуває 736 осіб - В українській армії за добу зафіксували 213 випадків коронавірусу
    На ізоляції перебуває 736 осіб

    Всього за час пандемії одужало 7053 військовослужбовці

    У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 213 нових випадків захворювання на Covid-19, загалом станом на 28 листопада в Збройних Силах хворіє 2975 осіб.

    Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

    Всього за час пандемії одужало – 7053 особи, летальних випадків – 26. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 736 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.

    Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      709701
    • Хворіють
      362473
    • Одужали
      335135
    • Померли
      12093

    Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

    Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

     

    Теги: ЗСУ інфекція коронавірус
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