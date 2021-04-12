Влада Сум анонсувала жорсткий локдаун за певних умов

7 856 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на ранок 12 квітня

Мер Сум наголосив, що цей тиждень для міста є «екзаменом» щодо ситуації з Covid-19

У разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності на Covid-19 в Сумах буде впроваджений більш жорсткий локдаун, заявив міський голова Олександр Лисенко, повідомляє Sumy Post.

12-го квітня відбулася щотижнева оперативна нарада у Сумській міськраді.

Начальник міськвідділу охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що на минулому тижні було зафіксоване незначне зниження двох індикаторних показників щодо коронавірусу.

«Без динаміки покращення залишається показник завантаженості ліжок з киснем. Показник виявлення хворих та рівень госпіталізації незначно, але почав знижуватися. Тільки шляхом дотримання елементарних протиепідемічних правил та за допомогою вакцинації можна впоратися із тією складною ситуацією, у якій ми опинилися», – наголосила Чумаченко.

Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що у разі відсутності на цьому тижні зменшення захворюваності в місті буде впроваджений більш жорсткий карантин. Упродовж тижня влада буде спостерігати за динамікою захворюваності та рівнем госпіталізації.

«Ми майже на піку, нам треба на цьому піку довго не знаходитися. На жаль, ті заходи, які ми робимо, не дають потрібного результату, тому цей тиждень для нас як екзамен», – зазначив Лисенко.

Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.