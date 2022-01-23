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    ВООЗ проведе в Україні дослідження щодо дитячого ожиріння

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    Фахівці радять провести обговорення інструментів обмеження вживання солодких газованих напоїв - ВООЗ проведе в Україні дослідження щодо дитячого ожиріння
    Фахівці радять провести обговорення інструментів обмеження вживання солодких газованих напоїв
    фото з відкритих джерел

    Під час пандемії збільшився відсоток дітей, які страждають на зайву вагу

    Всесвітня організація охорони здоров’я планує у 2022 році провести в Україні репрезентативне дослідження щодо ожиріння у дітей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від партії «Слуга народу» Михайло Радуцький.

    «Провели робочу зустріч з керівництвом ВООЗ в Україні. Українську сторону представляли заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська та заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко. Від Всесвітньої організації охорони здоров'я були присутні Ярно Хабіхт, глава бюро ВООЗ в Україні, та Томас Роубал, радник із питань політики у галузі охорони здоров’я українського бюро ВООЗ. Обговорювали підсумки минулого року та плани подальшої співпраці на 2022 рік», – розповів Радуцький.

    Окремою темою для дискусії стала ініціатива щодо обмеження споживання солодких газованих напоїв. Представники ВООЗ запропонували надати експертів для обговорення цього питання.

    «Вивчення ситуації в інших країнах показує, що під час пандемії збільшився відсоток дітей, які страждають на зайву вагу. Відповідно, у майбутньому в них збільшується ризик захворіти на діабет. ВООЗ радить провести широке обговорення інструментів обмеження вживання солодких газованих напоїв, можливо, провести круглий стіл із залученням експертів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Михайло Радуцький запропонував впровадити в Україні новий податок, який змусить виробників солодких газованих напоїв зменшувати вміст цукру в своїй продукції.

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    Теги: депутат діти радник Юлія Соколовська страхування час ВООЗ Михайло Радуцький
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    ВООЗ проведе в Україні дослідження щодо дитячого ожиріння