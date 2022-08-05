Восени лютуватиме мутований «Омікрон»: чим відрізняється від попереднього штаму

Уже за пару місяців прогнозують чергову хвилю Covid-19

Епідеміологи прогнозують значний ріст захворюваності Covid-19 на осінній сезон 2022 року. Черговий спалах очікують наприкінці вересня – у жовтні. Про це розказала керівниця відділу епідемічного нагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко, пише «Канал 24». За її словами, те, якою буде нова хвиля захворюваності, залежатиме від варіанту вірусу, який циркулюватиме на той час.

Експертка наголосила, що не потрібно забувати й про решту респіраторних вірусів – тобто грип, парагрип, аденовіруси тощо.

«Від грипу, як і від коронавірусу, можна вакцинуватися для того, щоб себе убезпечити. Інші захворювання, зокрема респіраторних, циркулюватимуть усі разом – для них це найбільш сприятливий період. Спрогнозувати інтенсивність поки що досить проблематично», – пояснила вона.

Оксана Кошалко розповіла, що вже є характеристика нового варіанту «Омікрону», тобто змін, які вже зараз можна виявити у структурі вірусу.

«Випадки зараження видозміненим вірусом вже є в Україні. Вони говорять про те, що він передається інтенсивніше та легше, ніж попередній варіант «Омікрону», – розказала експертка.

З цього можна зробити висновки, що майбутня хвиля може бути такою ж, як у січні 2022 року, та навіть інтенсивнішою. Це залежатиме і від протиепідеміологічних заходів, які будуть запроваджені на території України.

Нагадаємо, європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

Нещодавно голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає.