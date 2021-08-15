На кордоні в Узбекистані затримали більше 80 афганських військових

Афганські солдати не робили спроб чинити опір, коли узбецькі прикордонники затримали їх

Узбекистан заявив, що затримав 84 афганських військовослужбовців, які перетнули кордон. Про це повідомляє Reuters.

Так само минулого місяця афганські військовослужбовці перетнули кордон Узбекистану та Таджикистану, коли вони відступили від наступу повстанців «Талібану».

Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило, що перша група з 84 афганських солдатів не робила спроб чинити опір, коли узбецькі прикордонники затримали їх, а звернулися за медичною допомогою.

Уряд Ташкента також надає гуманітарну допомогу групі афганських солдатів, які зібралися на афганській стороні мосту Термез-Хайратон. Міст є автомобільним та залізничним сполученням між двома країнами.

Узбекистан веде переговори з Кабулом щодо повернення військ додому та врегулювання ситуації на мосту.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.