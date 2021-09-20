Covid-19 на Вінниччині: за добу в області виявлено 85 нових випадків хвороби

Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу померли майже 18 тис. людей

Протягом 19 вересня віх коронавірусу одужали дванадцять людей

За неділю, 19 вересня, на Вінниччині виявлено 85 нових хворих на коронавірус і зареєстровано одну смерть від ускладнень хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу:

одужали 71 тис. осіб (за добу 19 вересня – 12)

померли майже 18 тис. людей (за добу – 1)

Усього за весь період на Вінниччині підтверджено 74245 випадків Covid-19.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

19 вересня в Україні медики зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,35 млн випадків Covid-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

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