Як журналістка на очах телеглядачів позбавлялася від шкідливих харчових звичок



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Гастроентеролог Лариса Бойченко допомагала журналістці виробляти нові харчові звички

«Чесно кажучи, такого результату я не очікувала. Але найбільше, що мене порадувало, - перестала боліти підшлункова»

У програмі «Ранок з Інтером» ведуча рубрики «Правила їжі» Віра Борсук протягом двох з половиною місяців на очах телеглядачів позбавлялася від шкідливих харчових звичок і виробляла корисні. Вона підводить підсумки експерименту: яких результатів досягнуто?

«Результати нових правил харчування я почала помічати вже з перших днів, - каже Віра Борсук. - Відмовитися від цукру мені вдалося напрочуд легко. Я стала краще відчувати смак їжі і насолоджуватися нею, а не їсти тільки для того, щоб вгамувати голод. До речі, почуття голоду практично не відчувалося. Зникли і висипання на шкірі. Під гримом їх не видно, але, повірте, вони були. Сподіваюся, я з ними попрощалася назавжди. І, звичайно, приємний бонус - мінус п'ять кілограмів. Чесно кажучи, такого результату я не очікувала. Але найбільше, що мене порадувало, - перестала боліти підшлункова. Гастроентеролог Лариса Бойченко, яка допомагала мені виробляти нові харчові звички, подивившись мій аналіз крові, сказала, що тепер у мене печінка працює майже як у дитини - легко. У мене був дефіцит вітаміну D. Зараз цей показник в нормі. А цей вітамін відіграє важливу роль в побудові організмом міцного імунітету і забезпечує ефект «антіейдж» - омолодження на клітинному рівні. По-моєму, непогано!»

Отже, що важливого Віра винесла зі спілкування з фахівцями з правильного харчування і впровадила в своє життя?

1. Правильно харчуватися - означає приймати їжу три- чотири рази на день. Пропускати - не можна. Голодувати - взагалі табу. Голод настає тоді, коли у нас порушений ритм прийому їжі. Відчувати його - ненормально.

2. Між прийомами їжі необхідно витримати три з половиною години, інакше організм не встигне «накопичити» необхідні для перетравлення їжі речовини. І з'їдене буде не тільки марним, а часто навіть шкідливим для вашого здоров'я.

3. Вранці, як тільки прокинулися, - випийте склянку води, і тільки через півгодини - сніданок. Вода «запустить» роботу шлунка.

4. Ідеальний сніданок - цільнозернова каша з фруктами і ягодами. Не хочеться солодкого - з'їжте яйця з овочами. Зациклюватися на одній каші, наприклад - модній вівсянці, не корисно. Виняток з цього правила - гречка, хоча і її бажано розбавляти іншими кашами.

5. Другий правильний сніданок в ідеалі повинен включати фрукти або кисломолочні продукти.

6. На обід - велика порція салату з сезонних овочів, іноді - м'ясо, обов'язково - борщ або суп.

7. На вечерю - запечена риба з овочами. Білі сорти риби, приготовані на пару, варені, запечені - легко засвоюються і віддають максимум корисних речовин. Після такої вечері прокидатися вранці легше і приємніше.

8. Чай варто пити тільки через 40 хвилин після їди. І зелений, і чорний напої містять в своєму складі таніни - дубильні речовини, які перешкоджають виділенню травних соків.

9. Кава, навпаки, стимулює виділення травних соків. Тому її пити до сніданку вкрай небажано, інакше не уникнути проблем зі шлунком.

10. По можливості максимально відмовтеся від цукру і магазинних солодощів. Якщо ви ласун - завжди виручить мед.

11. Міцний імунітет неможливий без належної кількості вітаміну D. Для того, щоб він краще засвоювався з продуктів, потрібен кальцій. Ось чому так важливо, щоб в ваш раціон входили риба, яйця, кунжут або інші насіння.

12. Раз на тиждень корисно влаштовувати розвантажувальний день - на монопродукті, наприклад, гречаній каші без солі, звареній на воді. У раціоні розвантажувального дня може бути несолодкий фрукт, але в першій половині дня, а потім - тільки вода.

«Повертатися до харчування, яке у мене було до експерименту, сподіваюся, я вже не буду, - каже Віра. - За цей час настільки звикла харчуватися правильно, що на щось шкідливе навіть не тягне. Мені цей експеримент дався дивно легко, і вам щиро бажаю спробувати. Наше здоров'я залежить від нас. Адже ми - те, що ми їмо».