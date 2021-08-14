За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 160 тисяч людей

161792 людини вакциновано проти Covid-19 за добу 13 серпня 2021 року

Протягом доби працювали 926 мобільних бригад, 2879 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації

Упродовж минулої доби, 13 серпня, проти коронавірусу в Україні прищепили 161 792 особи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні 161792 людини вакциновано проти Covid-19 за добу 13 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 106206 людей, повністю імунізовані - 55586 людей.

Протягом доби працювали:

926 мобільних бригад,

2879 пунктів щеплення;

335 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4644649 людей, з них отримали одну дозу – 4644647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2688903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7333550 щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.