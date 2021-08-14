Пандемія в Україні. Порошенко звинуватив Зеленського у брехні

«Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації» - п’ятий президент

Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.

«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну – 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв’язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», – зауважив Петро Порошенко.

«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти – зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», – обурився п’ятий Президент.

«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні – тоді, коли робив це весь світ. Зараз де-факто 95% населення України невакциноване. Не ведеться кампанія роз’яснення, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», – зауважує Порошенко.

«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз сучасні ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.