«Швидкий вступ можливий»: британський історик порадував прогнозом щодо приєднання України до ЄС

Мова не йде про десятиліття

Перспективу членства України в Європейському Союзі оцінив британський історик, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон. У ході форуму YES Brainstorming він заявив, що немає жодних аргументів проти того, щоби Україна була в Євросоюзі, пише сайт телеканалу «Україна 24».

«Наприклад, якщо балтійські країни стали членами ЄС, чому не може і Україна?» – зазначив Фергюсон.

За його словами, Європа «просто хоче домогтися, щоби Україна виконала вимоги для того, щоб відповідати критеріям членства».

Коментуючи можливі терміни вступу України до ЄС, історик зазначив, що мова не йде про десятиліття.

«Давайте згадаємо, як відбувалося розширення ЄС – досить швидко. Рішення було прийнято в 1999 році, а потім все йшло дуже швидко. Згадайте Румунію, Болгарію – вони члени ЄС, і процес приєднання був дуже швидким. Я не бачу жодних перешкод, ситуація в Україні не відрізняється радикально від ситуації в Румунії та Болгарії. Тобто швидкий вступ можливий», – сказав він.

Нагадаємо, діюча президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторилася, що Україні до членства в Європейському союзі ще багато років роботи. За п'ять років вона не побачила прогресу в роботі українського уряду.

Раніше Валдіс Домбровскіс сказав, що в Європейському Союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.