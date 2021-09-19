За минулу добу від коронавірусу вакцинували понад 58 тисяч українців

В Україні повністю імунізовані 23862 людини

За минулу добу, 18 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 58605 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані – 23862 людини», – зазначається у повідомленні.

За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:

433 мобільні бригади;

1649 пунктів щеплення;

357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6282898 людей, з них отримали одну дозу – 6282896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5137923 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11420819 щеплень.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.