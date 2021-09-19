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    За минулу добу від коронавірусу вакцинували понад 58 тисяч українців

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    Упродовж доби працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації - За минулу добу від коронавірусу вакцинували понад 58 тисяч українців

    Упродовж доби працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації

    Фото з відкритих джерел

    В Україні повністю імунізовані 23862 людини

    За минулу добу, 18 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 58605 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані – 23862 людини», – зазначається у повідомленні.

    За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:

    • 433 мобільні бригади;
    • 1649 пунктів щеплення;
    • 357 центрів вакцинації.
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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6282898 людей, з них отримали одну дозу – 6282896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5137923 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11420819 щеплень.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.

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    Теги: епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    За минулу добу від коронавірусу вакцинували понад 58 тисяч українців