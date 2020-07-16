Зарплата лікарів зросте: на скільки й коли



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Максим Степанов анонсував підвищення зарплати лікарям

Кабмін виділив кошти на підвищення зарплати медикам

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня 2020 року. Підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Як ви знаєте, 19 червня цього року, з ініціативи МОЗ та на доручення президента, було прийняте рішення щодо системного підвищення зарплати всім медичним працівникам. Відповідно, зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн, середнього медичного персоналу на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн», - розповів міністр.

У середу Кабмін виділив конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня.

«Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні», - підкреслив Степанов.

За словами очільника відомства, кошти спрямовуватимуться:

до закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, через МОЗ;

до закладів охорони здоров’я комунальної власності через НСЗУ (так званий мотиваційний пакет) або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив виділити МОЗ 103,655 млн грн, які підуть на оплату праці лікарям-інтернам.

«Важливість та надтерміновість прийняття постанови обумовлена необхідністю забезпечити заклади охорони здоров’я коштами на оплату праці та нарахування на неї лікарів-інтернів з метою успішного зарахування випускників 2020 року до інтернатури, а також продовження проходження інтернатури лікарями-інтернами другого та третього року навчання», - підкреслив Степанов.