Ляшко: інноваційні ліки від Covid-19 вже розвезли в регіони

20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже в Україні

Ліки рекомендовано для Covid-пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості хвороби

Інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США, вже направлені в регіони. Про це «РБК-Україна» повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже в Україні і розвезені в регіони», – сказав міністр.

Він зазначив, що відповідним наказом МОЗ оновлено протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Covid-19)», яким передбачена можливість використання лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab.

За словами Ляшка, це дозволить лікарям, які надають допомогу хворим Covid-19, мати чітку інструкцію про те, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

«Ліки діють безпосередньо на вірус – препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень», – пояснив він.

Міністр нагадав, що домовленості про отримання цих препаратів були узгоджені під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про те, що Україна отримає 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab), стало відомо 1 вересня.

Ліки доставлені в країну за сприяння посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американською благодійною організацією Direct Relief.