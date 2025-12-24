Головна Техно Телеком
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
фото: «Факти»

Кожен «Пункт незламності» буде обладнаний або оптоволоконним інтернетом xPON, або супутниковим зв’язком Starlink

Уряд оновлює вимоги до роботи «Пунктів незламності». Тепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним інтернетом через технологію xPON або супутникові термінали Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Мінцифри каже, що доступ до інтернету в «Пунктах незламності» має зберігатися навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це дозволить громадянам телефонувати рідним, користуватися державними послугами та отримувати оперативну інформацію від ДСНС.

Пресслужба відомства наголосила, що складна ситуація з електропостачанням в Одесі показала критичну потребу в стабільному зв’язку. За їхніми словами, під час знеструмлень держава нерідко дізнається про відсутність інтернету в пунктах зі скарг у соцмережах, а не через офіційні системи моніторингу.

Відтепер кожен «Пункт незламності» матиме або оптоволоконний інтернет xPON, який може працювати без світла до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink – для локацій без кабельної інфраструктури.

Також кожному пункту присвоять цифрову адресу. Це дозволить автоматично відстежувати стан інтернет-з’єднання в режимі реального часу та оперативно реагувати на збої. Зазначається, що у разі втрати зв’язку відповідні служби зможуть втрутитися ще до того, як громадяни прибудуть до пункту.

Нагадаємо, в Україні збільшать кількість мобільних станцій з резервним живленням для стабільнішого зв'язку під час блекаутів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України інтернет пункти незламності Кабмін

