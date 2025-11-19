НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Ймовірно, обшуки повʼязані із незаконним збагаченням

Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЕП.

Зазначається, що обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка, було вилучено значну кількість документів. Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

Держлікслужба – регуляторний орган, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.

За якою справою відбулися обшуки офіційно не відомо. Ймовірно, обшуки повʼязані із незаконним збагаченням.

До слова, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».