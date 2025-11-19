Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
Очільник Держлікслужби Роман Ісаєнко пішов на лікарняний
фото: ДЛС

Ймовірно, обшуки повʼязані із незаконним збагаченням

Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЕП.

Зазначається, що обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка, було вилучено значну кількість документів. Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

Держлікслужба – регуляторний орган, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.

За якою справою відбулися обшуки офіційно не відомо. Ймовірно, обшуки повʼязані із незаконним збагаченням.

До слова, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: обшук НАБУ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
20 жовтня, 12:03
Сергій Лещенко каже, що яскравий мерч ФК «Локомотив», в якому він прийшов на виступ у Раду, мав привернути увагу на проблеми «Укрзалізниці». Але оцінили цей «дрес-код» не всі
Сергій Лещенко: Коломойський, як і Міндіч, претендував на статус друга президента. І що з ним тепер? Інтерв'ю
19 листопада, 10:45
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
10 листопада, 18:20
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
11 листопада, 21:04
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Семен Кривонос підтвердив, що наразі між НАБУ та СБУ почалася комунікація щодо співпраці
СБУ взялася за ймовірних держзрадників, які фігурують на плівках НАБУ
19 листопада, 09:47
Екстрадованого передали співробітникам Національного антикорупційного бюро в міжнародному пункті пропуску Краківець-Корчова
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
4 листопада, 14:38
Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов
Неправдиві свідчення у справі детектива НАБУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо свідка
10 листопада, 12:35
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
19 листопада, 14:49

Кримінал

Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua