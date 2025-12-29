США готуються до найважчого року у відносинах із Пекіном: чотири головні проблеми

Politico назвало чотири фактори, що зруйнують стабільність між США та КНР

Конгресмени у США прогнозують різке погіршення відносин із Китаєм у 2026 році

Відносини між США та Китаєм у 2026 році можуть увійти до фази найгострішого протистояння за останні десятиліття. Американські законодавці виділяють чотири ключові загрози: від «соєвого шантажу» сільських штатів до критичної залежності Вашингтона від китайських ліків. Про це повідомляє видання Politico за результатами опитування 25 членів Конгресу, пише «Главком».

Першою загрозою є те, що Китай продовжує використовувати залежність американських аграріїв від свого ринку як нетарифне зброю. Пекін досі не відновив закупівлі сої, припинені ще в травні. Конгресвумен Джилл Токуда (демократка від Гаваїв) зазначає, що це цілеспрямований удар по фінансовому благополуччю штатів Айова, Іллінойс та Небраска. Ситуація є особливо гострою напередодні проміжних виборів до Конгресу 2026 року, оскільки є ключовим електоратом республіканців.

По-друге, Вашингтон вбачає ознаки підготовки Китаю до силового сценарію щодо Тайваню. Крім прямого вторгнення, занепокоєння викликає розширення військового впливу Пекіна у регіоні. «Існує реальна ймовірність того, що Сі Цзіньпін переборщити, налаштувавши проти себе наших союзників – Японію та Австралію», – заявив конгресмен Сет Моултон.

Третьою загрозою є посилення експортного контролю КНР. Китай контролює 70% світового виробництва рідкісноземельних металів, необхідних для оборонпрому США. Проте ще небезпечнішою є залежність від ліків: 80% активних речовин для ліків (від діабету до гіпертонії) постачаються з Китаю. Конгресмен Натаніель Моран попереджає: якщо Пекін перекриє поставки, з аптек США зникнуть навіть базові препарати, а саме аспірин.

Ну і наостанок зростання бойової потужності КНР та прагнення створити армію світового класу розглядається законодавцями як прямий визов американській присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні. П'ять опитаних конгресменів впевнені: Пекін офіційно сприймає США як головного супротивника, якого необхідно витіснити з глобальної арені.

Раніше Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.