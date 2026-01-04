Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
Зеленський провів нараду з прем'єркою Свириденко
фото: Офіс президента

На 5 січня заплановано засідання Кабміну, присвячене кадровим перестановкам в уряді

Президент України Володимир Зеленський анонсував на 5 січня засідання Кабінету міністрів України, присвячене кадровим перестановкам в уряді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про зустрічі в Європі наступного тижня, які мають стати внеском у наближення закінчення війни.

«Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть», – сказав глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.

Напередодні Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також президент очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Теги: Кабмін дипломатія кадрові зміни Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними
Вибори під час війни? Розмова про наслідки, яку не можна відкладати
21 грудня, 2025, 21:11
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
9 грудня, 2025, 22:36
Чи всі, кого прийнято записувати до команди колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зможуть утриматися в кріслах?
«Люди Єрмака». Хто на вихід? кадри
11 грудня, 2025, 16:45
Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 2025, 20:30
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
11 грудня, 2025, 18:05
Зеленський: без незалежної України РФ неминуче піде на Польщу
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
19 грудня, 2025, 15:18
Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат
Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат
2 сiчня, 23:19
Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі
Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
27 грудня, 2025, 20:59
19 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві
«Ми намагаємося відбитися». Доктор наук оцінив нинішній стан українсько-польського діалогу щодо Волинської трагедії
28 грудня, 2025, 17:15

Події в Україні

Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua