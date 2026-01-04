Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі

На 5 січня заплановано засідання Кабміну, присвячене кадровим перестановкам в уряді

Президент України Володимир Зеленський анонсував на 5 січня засідання Кабінету міністрів України, присвячене кадровим перестановкам в уряді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про зустрічі в Європі наступного тижня, які мають стати внеском у наближення закінчення війни.

«Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть», – сказав глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.

Напередодні Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також президент очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.