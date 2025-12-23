Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора

Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни

Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, населення в умовах війни не повинно відчувати додаткового фінансового тиску. «Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги. Наступний крок – уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення», – пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічується 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.

Найбільша кількість боргів за комуналку фіксується на Харківщині – 47,9 тис. проваджень. Майже стільки ж має Дніпропетровщина – 45,4 тис. В інших регіонах показники значно нижчі: Миколаївщина – 11,9 тис., Полтавщина – 11,3 тис., Сумщина – 8,5 тис.

У 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі – газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

До слова, деякі пенсіонери можуть не платити за житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.