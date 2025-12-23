Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
фото: glavcom.ua

Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, населення в умовах війни не повинно відчувати додаткового фінансового тиску. «Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги. Наступний крок – уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення», – пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічується 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.

Найбільша кількість боргів за комуналку фіксується на Харківщині – 47,9 тис. проваджень. Майже стільки ж має Дніпропетровщина – 45,4 тис. В інших регіонах показники значно нижчі: Миколаївщина – 11,9 тис., Полтавщина – 11,3 тис., Сумщина – 8,5 тис.

У 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі – газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

До слова, деякі пенсіонери можуть не платити за житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Читайте також:

Теги: тарифи вода Юлія Свириденко Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оформлення європротоколу дає право водіям залишити місце ДТП без виклику поліції
ДТП можна буде оформлювати через «Дію»: рішення уряду
10 грудня, 18:49
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зробить значно дорожчою відбудову України – виробники будматеріалів
9 грудня, 14:55
За словами Свириденко, уряд оптимізує тарифи на послуги з передачі електроенергії
Кабмін ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію
5 грудня, 20:44
Підвищення тарифів необхідне для підтримки стабільної роботи мережі
«Київстар» змінює вартість тарифних планів: деталі
4 грудня, 10:26
Російська більше не захищена в Україні Європейською хартією мов
Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні
3 грудня, 17:09
Свириденко провела нараду з представницями коаліції ветеранських громадських організацій
Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
28 листопада, 06:17
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
25 листопада, 13:20
Кадрові зміни в уряді обговорювалися на зустрічі з фракцією минулого тижня
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент
24 листопада, 19:31
Аграрні асоціації зазначають, що пасажирські перевезення «Укрзалізниці» щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
24 листопада, 13:08

Особисті фінанси

Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам
Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам
Свинина в Україні за рік подорожчала більш ніж на третину
Свинина в Україні за рік подорожчала більш ніж на третину
Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
Уряд виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з російської неволі та родин полонених
Уряд виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з російської неволі та родин полонених
У Грузії водії платитимуть за гучні машини
У Грузії водії платитимуть за гучні машини

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua