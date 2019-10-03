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    Здоров'я

    Звільненому з російського полону Бекірову зробили чергову операцію

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    Едем Бекіров - Звільненому з російського полону Бекірову зробили чергову операцію
    Едем Бекіров

    Едему Бекірову зробили стентування судин ніг

    Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили ще одну операцію.

    Про це «Укрінформу» розповіла дружина активіста Гульнара Бекірова.

    «Зробили ще одну операцію, стентування судин ніг», - зазначила Бекірова.

    За її словами, операція була потрібна, бо на стан чоловіка, який має проблеми зі здоров’ям, вплинуло перебування в ув’язненні.

    Що стосується психологічного стану, то, як зазначила Бекірова, дуже добре, що визволені з російського ув’язнення українці могли перебувати у лікарні разом з рідними.

    «Дуже добре, що разом з хлопцями були їх рідні, я була там два тижні і це було дуже добре, що всі були разом. Вони приходили один до одного, спілкувалися, з ними працювали психологи перші десять днів», - зазначила Бекірова.

    Вона каже, що психологічна травма у колишніх політв’язнів дуже глибока. Але вони обговорювали між собою, які треба зробити кроки, щоб швидше повернути всіх інших ув'язнених, яку допомогу можна організувати для підтримки родин тих, хто досі у російському полоні.

    Раніше повідомлялося, що Бекірову 10 вересня зробили операцію.

    Бекіров після операції пропустив суд в Криму, але планує довести свою невинуватість.

    Як відомо, 27 серпня підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.

    Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.

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