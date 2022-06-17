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    Події в Україні

    ﻿Пентагон оприлюднив повний список озброєння для ЗСУ

    США надали Україні понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin - ﻿Пентагон оприлюднив повний список озброєння для ЗСУ

    США надали Україні понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin

    фото: Аrmyinform

    США виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні

    Міноборони США виділило Україні тисячі одиниць високотехнологічного озброєння й техніки, а також сотень тисяч боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону.

    «Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда після неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого», – зазначається у повідомленні.

    При цьому уточнюється, що загалом оборонна допомога Сполучених Штатів для України включає надання Україні:

    • понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;
    • понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
    • понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
    • більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
    • 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
    • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
    • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
    • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
    • 20 вертольотів Мі-17;
    • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
    • 200 бронетранспортерів М113;
    • понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
    • більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
    • 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;
    • 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
    • ракетні системи з лазерним наведенням;
    • безпілотні повітряні системи Puma;
    • безпілотні судна берегової оборони;
    • 22 контрартилерійських радари;
    • чотири контрмінометних радари;
    • чотири радари ППО;
    • дві системи берегової оборони Harpoon;
    • протипіхотні міни M18A1 Claymore;
    • комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
    • тактичні системи захищеного зв'язку;
    • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
    • комерційні послуги супутникової зйомки;
    • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
    • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
    • медичне забезпечення, включно з аптечками;
    • устаткування для електронних перешкод;
    • польову техніку й запчастини;
    • фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

    У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

    Як повідомлялося, США передали ЗСУ чергову партію гаубиць.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ Міноборони війна фінансування Україна Пентагон озброєння окупація #stoprussia
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    ﻿Пентагон оприлюднив повний список озброєння для ЗСУ