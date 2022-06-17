﻿Пентагон оприлюднив повний список озброєння для ЗСУ

США виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні

Міноборони США виділило Україні тисячі одиниць високотехнологічного озброєння й техніки, а також сотень тисяч боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону.

«Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда після неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого», – зазначається у повідомленні.

При цьому уточнюється, що загалом оборонна допомога Сполучених Штатів для України включає надання Україні:

понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;

понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартилерійських радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включно з аптечками;

устаткування для електронних перешкод;

польову техніку й запчастини;

фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

Як повідомлялося, США передали ЗСУ чергову партію гаубиць.