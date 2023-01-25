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У Росії горіла церква, де благословляли окупантів на війну (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії горіла церква, де благословляли окупантів на війну (фото, відео)
фото з соцмереж

Церква була зведена о 2007 році

У російському Кірові вночі горіла Феодорівська церква. Про це передають росЗМІ.

Відомо, що церква була зведена о 2007 році. Саме в ній благословляли рашистів перед їхнім походом на війну проти України.

Близько 7:00 ранку пожежу погасили.

У Росії горіла церква, де благословляли окупантів на війну (фото, відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що Російське військове командування залучає священників Московського патріархату до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Також Московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно.

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Теги: росія війна окупанти

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