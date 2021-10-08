«Слуги народу» хочуть змінити роботу Ради після відставки Разумкова

Корнієнко не виключив внесення змін до регламенту Верховної Ради

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, якого може бути обрано першим віце–спікером Верховної Ради, виділив сім напрямків, за якими можна змінити роботу парламенту. Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, як він спільно з першим віце–спікером Русланом Стефанчуком, якого можуть обрати головою ВР, хочуть видозмінювати регламент парламенту, роботу Апарату ВР та президії.

«Я вже нарахував близько сім напрямків, за якими можна цією реформою займатися. Це дуже широке поле: від змін до регламенту, які унеможливлять поправковий спам і переведуть більше фокусу на обговорення, на дебати. Ми бачили висновки Місії Кокса, і ми їх розділяємо, що треба підсилити комітети і більшу частину обговорень перенести в комітети, комітетські дебати проводити», – сказав Корнієнко.

Крім того, він додав, що є питання щодо «графіку роботи» Верховної Ради.

«Є рекомендації тієї ж Місії Кокса, і вони досить логічні: тиждень роботи в комітетах, так званий, – його теж наповнювати пленарними засіданнями», – зазначив він.

Також, зауважив Корнієнко, є питання щодо роботи Апарату Верховної Ради.

«Ми будемо цим займатися серйозно. Це, в першу чергу, реформа всіх процесів, їх діджиталізація, прискорення», – пояснив представник фракції «Слуга народу».

Серед іншого, Корнієнко навів приклад, що необхідно унормувати питання щодо механізму відсторонення головуючого на пленарному засіданні, адже його можна намагатися відсторонювати безліч разів на одному засіданні, що може блокувати роботу на засіданні.

Планується також покращити комунікативну складову в парламенті, модернізувати телеканал «Рада» та «інвентаризувати» 4 тисячі акредитованих в парламенті представників ЗМІ.

«Ми розуміємо, що багато людей просто отримали допуск в кулуари, ходять, якісь вирішують питання», – нарікає Корнієнко.

Він наголосив, що у парламенті мають працювати професійні журналісти.

Модернізувати також планується прес–центр на третьому поверсі парламенту.

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

Джерело: Уніан