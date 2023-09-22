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Новий пакет військової допомоги від США для України, атака безпілотників на РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США для України, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку

Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. На світанку 22 вересня на підльоті до курортного міста Туапсе в Краснодарському краї РФ нібито було збито безпілотник. Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Україна й США домовилися про спільне виробництво систем ППО

Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції», – написав Зеленський.

Глава держави також подякував США за наданий новий оборонний пакет на $375 млн.

США надають Україні новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру», – заявив Блінкен.

За його словами, пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які «ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ».

Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні

Сполучені Штати Америки вважають заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні суверенним рішенням. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Ми завжди говорили, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати», – розповів Райдер.

За його словами, Польща була однією з провідних країн, коли йшлося про надання допомоги Україні в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Райдер нагадав, що Польща підтримала понад мільйон українських біженців, які виїхали внаслідок російського вторгнення.

У російській Тулі зникло світло після вибухів

У російському місті Тула прогриміли вибухи. Про це повідомили російські ЗМІ.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у частині міста нібито зникло світло.

Про гучні звуки в Тулі почали писати близько 21:50, – жителі повідомили, що звуки декілька вибухів було чути у Пролетарському районі міста, проте світло пропало і в сусідньому Заріченському районі. Місцеві жителі публікують у мережі відео з темними вулицями, де світло видно лише від машин.

Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поділяє думки лідерів деяких інших держав про «негативне ставлення» до російського диктатора Володимира Путіна. Його слова передає Bloomberg.

«І лідери, і прем'єр-міністри (інших держав – «Главком») мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна», – сказав турецький лідер.

Він додав, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати».

США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією

У Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Офіс президента.

«Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо», – наголосив президент Зеленський.

Повідомляється, що у присутності Зеленського міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронцями США.

Дуда заявив про готовність зустрітися із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським «щойно буде можливість». Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24.

Він підкреслив, що наразі він не зустрічався з Володимиром Зеленським насамперед через обумовлений час зустрічі. Польський лідер зазначив, що на той момент він стояв на трибуні і виголошував промову.

«Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо розмовляти при світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми будемо розмовляти віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації», – сказав президент Польщі.

У РФ заявили про атаку безпілотника на курортне місто

На світанку 22 вересня на підльоті до курортного міста Туапсе в Краснодарському краї РФ нібито було збито безпілотник. Про це повідомляється в Telegram-каналі адміністрації Туапсинського району.

«За інформацією адміністрації Туапсинського району, 22.09.2023р. о 04 годині 30 хвилин і о 04 годині 35 хвилин у Туапсі було здійснено два пуски системою ППО у бік моря. За попередніми даними, метою був безпілотний літальний апарат – знищений», – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що пошкоджень об'єктів інфраструктури та постраждалих немає.

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Теги: системи ППО боєприпаси Володимир Зеленський Анджей Дуда Польща росія

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