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Нічна атака РФ. У Румунії знову лунала повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака РФ. У Румунії знову лунала повітряна тривога
Система радіолокаційного спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір Румунії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителі прикордоння повідомили про падіння з неба невідомого об'єкта

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки Росії на дунайські порти України, здійсненої в ніч на суботу. Про це повідомляє Digi24.

За даними міністерства оборони Румунії, система радіолокаційного спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни. Сигнал було виявлено на шляху до міста Галац. Пізно ввечері у п’ятницю у румунських Тульчі і Галаці оглошувалася повітряна тривога. Ці міста розташовані поблизу українських Ізмаїла та Рені. Мешканців прикордоння закликали перейти в укриття через імовірність «падіння об'єктів з повітряного простору».

Жителі прикордоння кажуть, що бачили, ніби щось упало з неба. Слідчі встановили координати пошуку, територію ізольовано.

Наразі ніяких уламків на території Румунії не знайдено, однак відповідні служби країни продовжать пошуки.

Нагадаємо, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. Зокрема, в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Як повідомлялося, Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до населених пунктів на березі Дунаю біля кордону з Україною, де російські безпілотники атакували зернові склади.

Раніше Румунія повідомила, що готова збивати російські дрони. У районі дельти Дунаю країна розмістила близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

Крім того, Румунія почала будівництво укриття у селі Плауру, розташованому навпроти міста Ізмаїл в Одеській області України після того, як в країні впав російський безпілотник. 

Теги: росія Румунія обстріл Україна

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