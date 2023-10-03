Україна посилює системи ППО на півночі країни – Наєв (відео)

Сергій Наєв: «У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп»

Сили протиповітряної оборони посилюють свої спроможності у північній частині України. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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«У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп», – сказав Наєв.

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За його словами, це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

«Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну», – додав командувач.

Нагадаємо, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

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