Німецький оборонний гігант отримає рекордне замовлення на танки та БМП від Італії

Rheinmetall нарощує співпрацю з Україною та отримує рекордні контракти

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готується підписати найбільший контракт у своїй історії. Італія планує замовити 200 танків Panther та 350 бойових машин піхоти Lynx на суму близько 20 мільярдів євро. Угода, розрахована на 15 років, може бути офіційно оформлена вже цього тижня. Про це пише Handelsblatt з посиланням на інформацію з промислових кіл.

15-річний контракт на 20 мільярдів євро передбачає не лише постачання танків Panther та БМП Lynx, а і їхнє подальше обслуговування та постачання машин технічної підтримки. Очікується, що угода буде офіційно підписана найближчими днями.

Rheinmetall планує залучити до виконання контракту італійську компанію Leonardo, що є стандартною практикою для великих оборонних замовлень. Така співпраця дозволить частково локалізувати виробництво в Італії, що сприятиме зміцненню місцевої оборонної промисловості та створенню нових робочих місць.



Німецький концерн Rheinmetall продовжує активно нарощувати свою присутність на світовому ринку озброєнь. За останні тижні компанія уклала три масштабні угоди, включаючи рекордний контракт з Італією на постачання танків та БМП на суму 20 млрд євро. Крім того, Rheinmetall отримав значні замовлення від Бундесверу на боєприпаси та військові транспортери.

Важливим напрямом діяльності Rheinmetall є співпраця з Україною. Компанія спільно з «Українською оборонною промисловістю» запустила в Україні цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Наразі в Україні вже відновлюються німецькі бойові машини, а в майбутньому планується розширення співпраці, зокрема, у сфері ремонту артилерійських систем.

Успіхи Rheinmetall на світовому ринку свідчать про високий попит на продукцію компанії та її здатність задовольнити потреби сучасних збройних сил.