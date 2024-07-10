Головна Країна Політика
search button user button menu button

Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки
Міністр не уточнив, чи це він вже направляється у відрядження у Нідерланди, чи виклав архівне фото
фото Денис Малюська, Facebook

Малюська повідомив, що замість анонсованої журналістами відставки, планує відрядження у Нідерданди

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував чутки навколо начебто поданої ним заяви про відставку.

«У зв’язку з новиною від УП про плановану відставку: в наступну середу треба бути в Нідерландах. Думаю над «схемою Боголюбова». Вуса треба збривати чи є хтось з читачів із вусами на фото у закордонному паспорті?», – написав він і опублікував власне фото з поїзда. 

Міністр не уточнив, чи це він вже направляється у відрядження у Нідерланди, чи виклав архівне фото. 

Зазначимо, що за інформацією УП, чинний міністр юстиції Денис Малюська вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і в хід її поки не пустили.  Наразі жодних офіційних заяв від Кабміну про звільнення Малюськи немає.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україні потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Малюська зазначив, що щорічний пакет у розмірі €3 млрд, який є прибутком від заморожених російських активів, що планують віддавати Україні, майже ніяк не впливатиме на потреби України в умовах війни. 

Також Малюська вважає, що Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки – захищається від російської збройної агресії. Таку заяву зробив міністр юстиції  в інтерв’ю BBC News Україна.

Читайте також: Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова

Теги: міністр Facebook Денис Малюська звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами позивачів, Маск свідомо та цілеспрямовано створив небажане вороже робоче середовище
Експрацівники SpaceX судитимуться з Ілоном Маском через домагання та приниження
13 червня, 17:34
Полонені російські найманці зі Сьєрра-Леоне, Непалу, Сомалі та Куби
«Пошук гарматного м'яса для фронту»: Кислиця повідомив, як РФ вербує іноземців на війну
15 червня, 04:53
Канцлер Австрії вважає, що Україна має право атакувати територію РФ
Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив заяву
18 червня, 03:50
Прикордонники радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в військово-облікових документах в електронній формі
Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві
19 червня, 20:05
Також глава словацької держави запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
Словаччина приєдналася до ініціативи Чехії з боєприпасами, але в окремий спосіб: деталі
26 червня, 17:48
Блогерка танцювала у центрі столиці під російську музику
У Києві неповнолітня танцювала біля меморіалу Героїв Небесної Сотні, поліція проводить перевірку
5 липня, 16:09
Шольц розкритикував Орбана через його поїздку до Москви
Між Угорщиною і Німеччиною виник конфлікт через зустріч Орбана з Путіним – Bloomberg
6 липня, 05:53
Залужний – перший головнокомандувач Збройних Сил України, який не служив у радянській армії
Залужний відзначає день народження: цитати «залізного генерала» та цікаві факти
8 липня, 18:45
Габріель Атталь готовий залишити посаду очільника уряду Франції
Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор
8 липня, 09:37

Політика

Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки
Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки
Адаптація ветеранів війни: Кабмін ухвалив механізм використання бюджетних коштів
Адаптація ветеранів війни: Кабмін ухвалив механізм використання бюджетних коштів
Ракета Х-101, яка вдарила по «Охматдиту», містила деталі іноземного виробництва – FT
Ракета Х-101, яка вдарила по «Охматдиту», містила деталі іноземного виробництва – FT
Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)
Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)
Зеленський розкрив плани Путіна на Харків
Зеленський розкрив плани Путіна на Харків
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз посадовця НАТО
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз посадовця НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
40K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
26K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
13K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua