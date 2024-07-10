Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки

Міністр не уточнив, чи це він вже направляється у відрядження у Нідерланди, чи виклав архівне фото

Малюська повідомив, що замість анонсованої журналістами відставки, планує відрядження у Нідерданди

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував чутки навколо начебто поданої ним заяви про відставку.

«У зв’язку з новиною від УП про плановану відставку: в наступну середу треба бути в Нідерландах. Думаю над «схемою Боголюбова». Вуса треба збривати чи є хтось з читачів із вусами на фото у закордонному паспорті?», – написав він і опублікував власне фото з поїзда.

Міністр не уточнив, чи це він вже направляється у відрядження у Нідерланди, чи виклав архівне фото.

Зазначимо, що за інформацією УП, чинний міністр юстиції Денис Малюська вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і в хід її поки не пустили. Наразі жодних офіційних заяв від Кабміну про звільнення Малюськи немає.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україні потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Малюська зазначив, що щорічний пакет у розмірі €3 млрд, який є прибутком від заморожених російських активів, що планують віддавати Україні, майже ніяк не впливатиме на потреби України в умовах війни.

Також Малюська вважає, що Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки – захищається від російської збройної агресії. Таку заяву зробив міністр юстиції в інтерв’ю BBC News Україна.

Читайте також: Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова