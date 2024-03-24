Експерт пояснив, як українські дрони «пробиваються» через російське ППО

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Дуже багато зон, особливо в столичному регіоні Росії, вже закриті РЕБом»

Українські дрони здатні пересуватися на малих висотах та мають відбивну здатність, тому російське ППО багато їх пропускає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Експерт зазначив, що росіянам складно закрити свою територію від ударів дронами.

«Такий простір закрити складно. Безпілотники такого типу насамперед пересуваються на малих висотах та мають відбивну здатність (здатність поверхні відбивати електромагнітне випромінювання – «Главком»), яка є досить низькою для багатьох комплексів ППО. Плюс ми, як і росіяни, виробляємо оптимальні шляхи польоту, бо є Служба зовнішньої розвідки, якась агентура, які працюють в цьому напрямі», – розповідає «Флеш».

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Сергій Бескрестнов наголошує, що столиця Росії уже закрита РЕБом: «Це те саме, що ми зараз робимо комплексом «Покрова», аби не давати безпілотникам орієнтуватися по сигналах супутникової навігації. Але закрити всю величезну територію РФ нереально».

«Те, що російські пропагандисти закликають свій бізнес самостійно непокоїтися про захист своїх підприємств з повітря, означає, що держава не в змозі захистити навіть такі стратегічні об’єкти, як нафтопереробні заводи? Ну, їх же все-таки не тисячі. У росіян дійсно немає стільки ресурсів. Вони закликали бізнес своїм коштом проводити тендери та закупляти обладнання, але не всі це зробили. Бо список критичних об’єктів інфраструктури та просто важливих об’єктів надто великий: це і газова галузь, і якісь підстанції, і залізничні шляхи, і мости…», – каже фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби.

«Флеш» зазначає, що радіолокаційні станції, засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси, техніка є найбільш пріоритетними для знищення.

«Вони полюють за нашими комплексами РЕБ «Буковель», ми відповідно – за їхніми комплексами «Житель», «Борисоглебск», «Палантин», «Поле-21», «Зоопарк», бо вони дорого коштують і їх мало. Знищити російський комплекс РЕБ або радіорозвідки вважається великою удачею», – розповідає Сергій Бескрестнов.

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Нагадаємо, що раніше Сергій Бескрестнов розповів, що нафтогазова галузь, зокрема виробництво бензину та інших нафтопродуктів, є для Росії пріоритетною. Тому всі удари по цій інфраструктурі призводитимуть до того, що в них потенційно зменшуватиметься зовнішній дохід і економіка буде просідати.

Також «Флеш» наголосив, що в Україні недоцільно використовувати дрони зі штучним інтелектом, натомість військові потребують звичайних безпілотників, наприклад, аналогу російського «Ланцета».