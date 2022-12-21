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«20 солдат своим танком убило». Окупант розповів, що насправді діється на фронті 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«20 солдат своим танком убило». Окупант розповів, що насправді діється на фронті 
Вороги вбивають своїх же вояків 
фото з відкритих джерел

Російські вояки незадоволені командуванням 

Військовослужбовець країни-окупантки Росії під час дзвінка розповів матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи. Про це свідчив аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.  

Рашист говорить, що до них прибуло підкріплення, однак повоювало свіже гарматне м'ясо недовго.

«Наш танк бахнув: два рази вистрелив і 20 пацанів (убив – ред.). Тварі, своїх же вбивають», – каже рашист.

Він обурюється: від своїх же у окупантів втрат «більше, ніж від хо*лов». А також скаржиться, що в армії країни-тероистки «командование х#й поймёшь какое».

При цьому і окупант, і його матір цинічно заявляють, мовляв, українці мають нахабство стріляти по російських містах. 

Нагадаємо, розвідувальний батальйон 127 бригади з тимчасово окупованого Криму відмовився воювати проти України. Про це стало відомо із наказу командира частини. 

Теги: Міноборони армія українці солдат рашист

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