«20 солдат своим танком убило». Окупант розповів, що насправді діється на фронті 

Російські вояки незадоволені командуванням

Військовослужбовець країни-окупантки Росії під час дзвінка розповів матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи. Про це свідчив аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

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Рашист говорить, що до них прибуло підкріплення, однак повоювало свіже гарматне м'ясо недовго.

«Наш танк бахнув: два рази вистрелив і 20 пацанів (убив – ред.). Тварі, своїх же вбивають», – каже рашист.

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Він обурюється: від своїх же у окупантів втрат «більше, ніж від хо*лов». А також скаржиться, що в армії країни-тероистки «командование х#й поймёшь какое».

При цьому і окупант, і його матір цинічно заявляють, мовляв, українці мають нахабство стріляти по російських містах.

Нагадаємо, розвідувальний батальйон 127 бригади з тимчасово окупованого Криму відмовився воювати проти України. Про це стало відомо із наказу командира частини.