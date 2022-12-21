Британська розвідка оцінила шанси окупантів у Бахмуті

Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року

Російські загарбники, які за останній тиждень трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області, навряд чи зможуть досягти успіху у міських боях. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

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За даними британської розвідки, російська піхота, ймовірно, сьогодні закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Як зазначається у зведенні, інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

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З того часу, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, «цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим «вагнерівцям» та мобілізованим резервістам російської армії», зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.