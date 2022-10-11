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Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ
фото з відкритих джерел

Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії,

Генерал Сергій Суровікін, якого РФ призначила новим командувачем російської армії в Україні, отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російської спільноти національної безпеки щодо покращення проведення операції. Однак йому, ймовірно, доведеться конкурувати з дедалі більше фракційним російським Міноборони, який має мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні», – вважають у міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 8 жовтня 2022 року Міністерство оборони Росії (МО) оголосило про призначення генерала Сергія Суровікіна головнокомандувачем Об'єднаного угрупування військ, яке проводить «спеціальну військову операцію» в Україні. Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в Україні.

За даними британської розвідки, протягом більшої частини операції Росії, ймовірно, не вистачало одного уповноваженого польового командира. Генерал Олександр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи він міг ефективно здійснювати контроль над часто розрізненими і конкуруючими угрупованнями сил.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників. 

Теги: ворог контрнаступ Міноборони мобілізація населення розвідка британська розвідка росія війна

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