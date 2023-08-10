Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
Окупанти ускладнюють роботу ЗСУ, тому що українські оборонці «не працюють» по цивільним громадянам
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни дислокуються серед цивільного населення, щоб сховатися від ударів ЗСУ

На окупованих територіях півдня окупанти дислокуються серед місцевого населення, ховаючись від українських сил оборони. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця Об'єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. 

«Окупанти на Лівому березі, зосередивши свої  сили – і живу силу, і техніку, розуміють, що ми відпрацьовуємо контрбатарейно і це означає, що їм спокою не буде в жодній точці. Саме тому вони намагаються розподіляти свої місця дислокації серед місцевого населення. І цим ускладнюють роботу ЗСУ», – сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що Сили оборони України «не працюють» по цивільних об’єктах.

«Ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які знаходяться в окупації. І тому така ретельна робота - виявлення подібних пунктів і точкове їх знищення – це дуже кропітка робота, але потім неймовірно результативна», – зазначила речниця.

За словами Гуменюк, ураження пункту управління у Новій Каховці мало результат і розкоординувало частину війська росіян.

«Командний пункт знищено, а це означає, що знов у вороже військо внесено певний безлад. Тому що нема управління, воно потребує переформатування. І бачимо, що морально-психологічний дух підривається з кожним днем ускладненою логістикою, відсутністю управління і можливістю бути ураженим навіть в таких захищених об’єктах», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що 9 серпня Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Збройні сили України нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

У Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Теги: окупанти ЗСУ війна окуповані території

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові кладовища у РФ ростуть з шаленою швидкістю
Росіян у турборежимі готують до смерті в Україні
21 липня, 16:07
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
12 липня, 21:00
Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин: танків і бронетранспортерів
Україна втратила 20% озброєння за перші тижні контрнаступу – NYT
16 липня, 12:39
Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)
20 липня, 10:26
Михайло захищав Україну у найгарячіших точках
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Михайла Нусера, який мріяв побачити сина
23 липня, 09:00
Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 мільйонів
Стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії
24 липня, 12:50
За словами Шмигаля, підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень
Скільки грошей Україна витрачає на війну? Шмигаль назвав шокуючі цифри
3 серпня, 17:31
Унаслідок удару по Сумам попередньо одна людина загинула, 17 поранено
Окупанти за добу атакували дев’ять областей України: ситуація в регіонах
30 липня, 10:42
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі (фото, відео)
Вчора, 20:55

Події в Україні

Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
Удар по Запоріжжю: серед поранених немовля
Удар по Запоріжжю: серед поранених немовля
Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту
Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту
Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську
Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську
Росіяни зазнають значних втрат в районі Кремінної: карти боїв
Росіяни зазнають значних втрат в районі Кремінної: карти боїв
Запорізька АЕС на межі блекауту. Енергоатом б’є на сполох
Запорізька АЕС на межі блекауту. Енергоатом б’є на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
49K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
30K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
14K
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу
14K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
8692
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту