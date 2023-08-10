Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні

Росіяни дислокуються серед цивільного населення, щоб сховатися від ударів ЗСУ

На окупованих територіях півдня окупанти дислокуються серед місцевого населення, ховаючись від українських сил оборони. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця Об'єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Окупанти на Лівому березі, зосередивши свої сили – і живу силу, і техніку, розуміють, що ми відпрацьовуємо контрбатарейно і це означає, що їм спокою не буде в жодній точці. Саме тому вони намагаються розподіляти свої місця дислокації серед місцевого населення. І цим ускладнюють роботу ЗСУ», – сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що Сили оборони України «не працюють» по цивільних об’єктах.

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«Ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які знаходяться в окупації. І тому така ретельна робота - виявлення подібних пунктів і точкове їх знищення – це дуже кропітка робота, але потім неймовірно результативна», – зазначила речниця.

За словами Гуменюк, ураження пункту управління у Новій Каховці мало результат і розкоординувало частину війська росіян.

«Командний пункт знищено, а це означає, що знов у вороже військо внесено певний безлад. Тому що нема управління, воно потребує переформатування. І бачимо, що морально-психологічний дух підривається з кожним днем ускладненою логістикою, відсутністю управління і можливістю бути ураженим навіть в таких захищених об’єктах», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що 9 серпня Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

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Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Збройні сили України нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

У Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.