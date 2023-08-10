На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції

Росіяни скинули три керовані авіабомби на власні позиції, коли намагалися обстріляти Бериславський район

Російські окупанти минулої доби скинули три керовані авіаційні бомби на свої позиції на південному напрямку. Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Ми робимо все, аби російські боєприпаси не долітали до мирних мешканців. В деяких випадках окупантам вдається з цим впоратися самим. Вчора, намагаючись атакувати тактичною авіацією з випуском керованих авіабомб Бериславський район на правому березі, вони впустили три КАБи просто на себе – на свої власні підрозділи, які затишно влаштувалися на Лівому березі», – зазначила Гуменюк.

Гуменюк зазначає, що ворог продовжує обстріли мирного населення на Херсонщині і подекуди підтягнув резерви, через що кількість обстрілів на півдні зросла до 40 на день.

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Нагадаємо, що окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні. Росіяни дислокуються серед цивільного населення, щоб сховатися від ударів ЗСУ, бо українські оборонці «не працюють» по цивільним громадянам.