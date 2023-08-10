Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції
Окупанти займаються самоліквідацією на фронті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни скинули три керовані авіабомби на власні позиції, коли намагалися обстріляти Бериславський район

Російські окупанти минулої доби скинули три керовані авіаційні бомби на свої позиції на південному напрямку. Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. 

«Ми робимо все, аби російські боєприпаси не долітали до мирних мешканців. В деяких випадках окупантам вдається з цим впоратися самим. Вчора, намагаючись атакувати тактичною авіацією з випуском керованих авіабомб Бериславський район на правому березі, вони впустили три КАБи просто на себе – на свої власні підрозділи, які затишно влаштувалися на Лівому березі», – зазначила Гуменюк. 

Гуменюк зазначає, що ворог продовжує обстріли мирного населення на Херсонщині і подекуди підтягнув резерви, через що кількість обстрілів на півдні зросла до 40 на день.

Нагадаємо, що окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні. Росіяни дислокуються серед цивільного населення, щоб сховатися від ударів ЗСУ, бо  українські оборонці «не працюють» по цивільним громадянам.

Теги: окупанти Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
У Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію (список)
У Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію (список)
На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції
На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції
Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі
Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі
Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах
Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
33K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
24K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
21K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
12K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9273
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту