ЗСУ отримали ще понад 200 українських ударних дронів: у чому їхня особливість

Безпілотники Heavy Shot можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км

Дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації

Українські захисники у межах проекту «Армія дронів» отримали 206 ударних безпілотників українського виробництва Heavy Shot. Після ураження рашистів вони автоматично повертаються на базу. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Зазначається, що вони повністю розроблені та виготовленні в Україні компанією Gurzuf Defence.

«Точні, важкі, потужні. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км. Убивча сила для ворожої піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки», – йдеться у повідомленні міністерства.

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За даними Мінцифри, дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації, тому вони здатні автоматично повертатися на базу.

«Віримо, що «пташки» допоможуть на фронті та збережуть життя українським захисникам і захисницям», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.