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ЗСУ отримали ще понад 200 українських ударних дронів: у чому їхня особливість

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ отримали ще понад 200 українських ударних дронів: у чому їхня особливість
Безпілотники Heavy Shot можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км
фото: Мінцифри

Дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації

Українські захисники у межах проекту «Армія дронів» отримали 206 ударних безпілотників українського виробництва Heavy Shot. Після ураження рашистів вони автоматично повертаються на базу. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що вони повністю розроблені та виготовленні в Україні компанією Gurzuf Defence.

«Точні, важкі, потужні. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км. Убивча сила для ворожої піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки», – йдеться у повідомленні міністерства.

За даними Мінцифри, дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації, тому вони здатні автоматично повертатися на базу. 

«Віримо, що «пташки» допоможуть на фронті та збережуть життя українським захисникам і захисницям», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Теги: ЗСУ війна безпілотник

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