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Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ
Окрім шкоди для наших захисників це загрожує кримінальною відповідальністю
фото з відкритих джерел

Українців закликали в жодному разі не відкривати повідомлення та не переходити за посиланням

Українцям почали надходити повідомлення з пропозицією передавати дані про Сили оборони України за гроші. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури закликали не відкривати такі повідомлення та не переходити за вказаними у них посиланнями.

«На наш бот користувачі надсилають скріншоти повідомлень, які надходять їм на мобільні телефони. Користувачі з Одещини та Харківщини отримують сповіщення з пропозиціями «обміняти інформацію про ЗСУ на долари». Для цього пропонується перейти за посиланням на Telegram-канал», – розповіли в Центрі.

Українців закликали у разі отримання повідомлення з текстом: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram...», не відкривати його та не переходити за посиланням.

Також у Центрі нагадали, що окрім шкоди для захисників України, це тягне за собою кримінальну відповідальність.

Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ фото 1
Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ фото 2
Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ фото 3

Нагадаємо, ворожі TG-канали поширюють відео з фейковою вуличною рекламою в Нью-Йорку, яка нібито закликає підтримувати Україну, а не Ізраїль. Зокрема, відео супроводжується наступним дописом: «У Нью-Йорку від незадоволених українців з’явилася реклама: «Допомога євреям = спалювання грошей»

Теги: гроші українці смартфон ЗСУ

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